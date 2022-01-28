Расстрелявший украинцев солдат раскаялся в суде

Украинский солдат-срочник Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, заявил о раскаянии в суде. Видеозапись из зала заседаний Кировского районного суда Днепра публикует телеграм-канал «Известий».
В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Рябчук признал вину и заявил, что ему «искренне жаль» людей, которым он «причинил боль своим поступком».
Он рассказал, что после беседы с прокурором полностью осознал свой поступок, и теперь ему «тяжело вспоминать» день, когда он расстрелял сослуживцев.
«Мое единственное желание – не отправляйте меня на гауптвахту, поместите в следственный изолятор», - добавил Рябчук.
Напомним, трагедия произошла 27 января в 03:40 по местному времени на территории машиностроительного завода «Южмаш». 20-летний рядовой Нацгвардии забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где в этот момент находились 22 человека. Двум солдатам удалось выбежать на улицу. В результате нападения погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.