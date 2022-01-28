Расстрелявший украинцев солдат раскаялся в суде

Украинский солдат-срочник Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, заявил о раскаянии в суде. Видеозапись из зала заседаний Кировского районного суда Днепра публикует телеграм-канал «Известий».

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Рябчук признал вину и заявил, что ему «искренне жаль» людей, которым он «причинил боль своим поступком».

Он рассказал, что после беседы с прокурором полностью осознал свой поступок, и теперь ему «тяжело вспоминать» день, когда он расстрелял сослуживцев.

«Мое единственное желание – не отправляйте меня на гауптвахту, поместите в следственный изолятор», - добавил Рябчук.