Росгвардейцы в Москве вернули родителям заблудившуюся дочь

На юге столицы бойцы Росгвардии обнаружили и вернули родным девушку-подростка, которая потерялась и не могла самостоятельно вернуться домой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления национальной гвардии России.
«Следуя по Борисовскому проезду, росгвардейцы обратили внимание на сидящую рядом с проезжей частью девушку. Обеспокоившись ее самочувствием, стражи правопорядка решили узнать, не требуется ли ей помощь. В ходе беседы 17-летняя москвичка пояснила, что не может дозвониться до родителей, а также плохо ориентируется на местности», - сказали в ведомстве.
Росгвардейцы зарядили девушке телефон, связались с ее матерью, а затем вернули дочь родителям.