Росгвардейцы в Москве вернули родителям заблудившуюся дочь

«Следуя по Борисовскому проезду, росгвардейцы обратили внимание на сидящую рядом с проезжей частью девушку. Обеспокоившись ее самочувствием, стражи правопорядка решили узнать, не требуется ли ей помощь. В ходе беседы 17-летняя москвичка пояснила, что не может дозвониться до родителей, а также плохо ориентируется на местности», - сказали в ведомстве.