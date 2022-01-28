В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
44 минуты назад

Росгвардейцы в Москве вернули родителям заблудившуюся дочь

На юге столицы бойцы Росгвардии обнаружили и вернули родным девушку-подростка, которая потерялась и не могла самостоятельно вернуться домой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления национальной гвардии России.

Росгвардейцы в Москве вернули родителям заблудившуюся дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следуя по Борисовскому проезду, росгвардейцы обратили внимание на сидящую рядом с проезжей частью девушку. Обеспокоившись ее самочувствием, стражи правопорядка решили узнать, не требуется ли ей помощь. В ходе беседы 17-летняя москвичка пояснила, что не может дозвониться до родителей, а также плохо ориентируется на местности», - сказали в ведомстве.

Росгвардейцы зарядили девушке телефон, связались с ее матерью, а затем вернули дочь родителям.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители