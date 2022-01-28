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31 минуту назад

Российские полицейские попались коллегам на сбыте наркотиков

В Одинцово Московской области двух сотрудников тылового подразделения управления МВД заподозрили в сбыте наркотиков. Об этом в пятницу, 28 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Татьяна Петрова.

Полицейские попались коллегам на сбыте наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полицейских задержали их коллеги из управления собственной безопасности (УСБ) в ходе комплекса мероприятий, была установлена причастность попавшихся сотрудников к сбыту наркотиков.

«Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством», — заявила Татьяна Петрова.

11 ноября сообщалось, что в Ульяновске завели дело о превышении должностных полномочий на лейтенанта и капитана полиции, которые уговорили местную жительницу нарвать конопли, после чего задержали.

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