Полицейские попались коллегам на сбыте наркотиков

Полицейских задержали их коллеги из управления собственной безопасности (УСБ) в ходе комплекса мероприятий, была установлена причастность попавшихся сотрудников к сбыту наркотиков.

«Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством», — заявила Татьяна Петрова .

11 ноября сообщалось, что в Ульяновске завели дело о превышении должностных полномочий на лейтенанта и капитана полиции, которые уговорили местную жительницу нарвать конопли, после чего задержали.