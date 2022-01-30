Стали известны имена студентов, спасших девушку из горящей квартиры в Чертанове. Это — Адель Ахметзянов и Тимур Закинов. Они были в момент пожара в квартире на девятом этаже.

Находящийся в квартире этажом ниже Константин Кремлин открыл им окно. Мужчины смогли перелезть в квартиру на восьмом этаже, после чего таким же способ спасли из огня девушку, сообщает Mash.

Инцидент произошёл в московском районе Чертаново. Видео, на котором молодые люди спасают девушку из горящей квартиры, разошлось по всем соцсетям.