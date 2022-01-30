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8 минут назад

Стали известны имена студентов, спасших девушку из горящей квартиры в Чертанове

Стали известны имена студентов, спасших девушку из горящей квартиры в Чертанове. Это — Адель Ахметзянов и Тимур Закинов. Они были в момент пожара в квартире на девятом этаже.

Находящийся в квартире этажом ниже Константин Кремлин открыл им окно. Мужчины смогли перелезть в квартиру на восьмом этаже, после чего таким же способ спасли из огня девушку, сообщает Mash.

Инцидент произошёл в московском районе Чертаново. Видео, на котором молодые люди спасают девушку из горящей квартиры, разошлось по всем соцсетям.

Соседи спасли москвичку из горящей квартиры

Квартира на девятом этаже полностью выгорела. Из дома были эвакуированы 12 человек, пострадали трое.

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