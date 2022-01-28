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34 минуты назад

За подмосковного бухгалтера потребовали выкуп в 2 млн рублей

Неизвестные похитили бухгалтера из Волоколамска и требуют выкуп в 2 млн рублей, пишет Телеграм-канал Shot.

За подмосковного бухгалтера потребовали выкуп в 2 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

34-летняя Ольга Розова вечером вышла из офиса рыболовного клуба "Ихтиолог", после этого ее не видели.

Дети женщины, встревоженные тем, что мать не вернулась домой, позвонили ее подруге. Та обратилась в полицию, а коллеги начали искать Розову самостоятельно. Вскоре на одной из городских трасс обнаружили пустую машину женщины. Она была закрыта, без повреждений и стояла на обочине.

В 21:00 молодой человек Розовой получил сообщение с её телефонного номера.

"Тввя женшинау нас готов 2 ляма ессли хочеш вилеть ее жмвой у тебя суткм деньги в черном пакет завтра скажу кудв их полржить", - говорилось в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, женщину ищут.

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