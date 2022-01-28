За подмосковного бухгалтера потребовали выкуп в 2 млн рублей

Неизвестные похитили бухгалтера из Волоколамска и требуют выкуп в 2 млн рублей, пишет Телеграм-канал Shot.
34-летняя Ольга Розова вечером вышла из офиса рыболовного клуба "Ихтиолог", после этого ее не видели.
Дети женщины, встревоженные тем, что мать не вернулась домой, позвонили ее подруге. Та обратилась в полицию, а коллеги начали искать Розову самостоятельно. Вскоре на одной из городских трасс обнаружили пустую машину женщины. Она была закрыта, без повреждений и стояла на обочине.
В 21:00 молодой человек Розовой получил сообщение с её телефонного номера.
"Тввя женшинау нас готов 2 ляма ессли хочеш вилеть ее жмвой у тебя суткм деньги в черном пакет завтра скажу кудв их полржить", - говорилось в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, женщину ищут.