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35 минут назад

Экс-офицера ВДВ осудили за похищение бизнесмена из США

Бывший офицер спецназа ВДВ Батыр Бекмурадов осужден на 15 лет колонии строгого режима за организацию похищения предпринимателя из США Бориса Минахи, пишет ТАСС.

Экс-офицера ВДВ осудили за похищение бизнесмена из США
Фото: ТАССТАСС

Второй фигурант Давид Мирзоев приговорен к 10 годам колонии. Оба признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Суд проходил с участием присяжных заседателей. которые ранее вынесли обвинительный вердикт.

Вместе с тем, суд не стал лишать Бекмурадова государственных наград.

Как пишет "Коммерсантъ", восемь присяжных подавляющим большинством голосов признали Бекмурадова виновными в похищении человека и самоуправстве (ст. 126 и ст. 330 УК РФ) и не заслуживающим снисхождения.

При этом Бекмурадов был признан организатором преступления, а Мирзоев — подстрекателем.

Оба фигуранта дела признавали вину лишь частично. По их словам, они действительно обсуждали, как оказать "воздействие" на американского бизнесмена, чтобы получить от него долг в $21 млн за элеватор в порту Ейска на Азовском море. Однако обвиняемые утверждали, что они добровольно отказались от эти планов и не имеют отношения к похищению бизнесмена. При этом непосредственных исполнителей преступления найти не удалось.

Ранее Бекмурадов уже был осужден почти на 9 лет лишения свободы по делу о вымогательстве, главным фигурантом которого был вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов).

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