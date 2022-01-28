В Санкт-Петербурге задержали серийного лжеминера

Полицейские при содействии ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в ложных сообщениях об угрозе взрыва на петербургском транспорте. Им оказался 33-летний уроженец Саратовской области, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

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В ходе проведения обыска по месту фактического проживания задержанного были изъяты средства мобильной связи, с помощью которых он рассылал ложные сообщения о минировании аэропортов и вокзалов.

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Как установили оперативники, киберпреступник состоял в тематических группах «минёров» в социальных сетях, сам администрировал группы злоумышленников и раздавал указания.

Операция по выявлению личности преступника длилась шесть месяцев. Больше всего времени понадобилось на обработку запросов и переписку с компанией «Яндекс» для того, чтобы установить электронный адрес злоумышленника.

Об этом RT рассказал участник операции, специалист департамента по информационно-аналитическим исследованиям компании T.Hunter Александр Карбышев.

«Мужчина оказался администратором целого сообщества в соцсети, однако довольно неопытным киберпреступником. Наделал много следов, а также пренебрёг простыми правилами безопасности в сети», ― пояснил Карбышев.

По словам информационного аналитика, чаще всего ложные сообщения о минировании распространяют выходцы из бывших республик СССР.

«Мы установили более трёх десятков подобных тематических групп, большинство так называемых «минёров» — это выходцы из бывших советских республик. Это Украина, Белоруссия и Польша», — сказал он.

С 2019 года по городам России прокатилась целая волна ложных минирований — школ, судов, вокзалов, аэропортов, больниц, торговых центров.

ФСБ тогда сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых рассылались анонимные сообщения. Одним из кибертеррористов оказался так называемый вексовский минёр, личность которого в ходе расследования удалось установить специалистам компании «Интернет-Розыск».