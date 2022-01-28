Военный вертолет упал на лед под Ульяновском

Военный вертолёт потерпел крушение в Ульяновской области, пилот жив, пишет "Интерфакс".
Инцидент произошёл недалеко от посёлка Дубки в Ульяновской области.
По предварительным данным, пилот жив, он подаёт сигналы.
В настоящее время сведений о количестве пострадавших, а также о том, сколько человек было на борту воздушного судна, нет.
Вертолёт Ми-8 упал на лёд акватории реки Волги. Помимо командира экипажа, могли пострадать ещё два человека. Сведения о них уточняются.
Как пишет Телеграм-канал «112», очевидцы видят на месте трёх человек, один из которых без сознания, двое ранены. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.