В Башкирии мужчина заживо забетонировал жену в колодце

В Башкирии суд приговорил жителя Уфы к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство своей жены. Об этом сообщает СК по Республике Башкортостан.

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По данным следствия, пара распивала алкоголь во время отдыха на даче, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина начал душить жену, а затем сбросил ее в 10-метровый колодец.

После преступник засыпал женщину стройматериалами и забетонировал. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина сообщил сотрудникам полиции о пропаже жены и отправился вместе с ними на поиски.

Позднее злоумышленник все же сознался в преступлении и показал место захоронения трупа.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в изнасиловании падчерицы и трех дочерей. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, с 2009 по 2020 год мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы и трех дочерей. На момент начала преступных действий девочкам было от 4 до 13 лет. В 2018 году падчерица подсудимого забеременела и родила ребенка.