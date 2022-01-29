Суд арестовал лидера бойкота ковид-сертификатов в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца лидера QR-бойкота Александра Коновалова. Скандально известный ресторатор арестован по подозрению во взяточничестве, он пробудет в СИЗО до 27 марта, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

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Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова, — говорится в сообщении.

Сам предприниматель просил суд не арестовывать его, а отправить под домашний арест, отпустить под залог в миллион рублей или личное поручительство.

Александр Коновалов известен как неформальный лидер рестораторов, недовольных введением QR-кодов. В начале января он публично отказался соблюдать требование о проверке QR-кодов у посетителей и призвал к этому других владельцев заведений общепита.