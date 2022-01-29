В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
17 минут назад

Суд арестовал бойкотирующего QR-коды ресторатора из Петербурга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца лидера QR-бойкота Александра Коновалова. Скандально известный ресторатор арестован по подозрению во взяточничестве, он пробудет в СИЗО до 27 марта, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Суд арестовал лидера бойкота ковид-сертификатов в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова, — говорится в сообщении.

Сам предприниматель просил суд не арестовывать его, а отправить под домашний арест, отпустить под залог в миллион рублей или личное поручительство.

Александр Коновалов известен как неформальный лидер рестораторов, недовольных введением QR-кодов. В начале января он публично отказался соблюдать требование о проверке QR-кодов у посетителей и призвал к этому других владельцев заведений общепита.

Ранее сообщалось, что в доме скандально известного питерского ресторатора Александра Коновалова, лидера так называемого QR-сопротивления, проходят обыски. По версии следствия, бизнесмен якобы причастен к посредничеству в даче взятки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители