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47 минут назад

В сгоревшем автомобиле в Люберцах нашли человеческие останки

В Люберцах нашли человеческие останки в сгоревшем автомобиле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сгоревшем автомобиле в Люберцах нашли человеческие останки
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Машина загорелась на Октябрьском проспекте.

"После ликвидации пожара в машине обнаружили тело человека", – рассказали правоохранители.

В настоящее время выясняются причины пожара и личность погибшего.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве исчезнувшей в 2013 году девочки, останки которой, по предварительным данным, нашли в Нижегородской области.

По информации следователей, ребенок пропал в июне 2013 года. После этого было заведено дело об убийстве, также проводились экспертизы и следственные действия, однако девочку не нашли.

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