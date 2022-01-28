В сгоревшем автомобиле в Люберцах нашли человеческие останки

В Люберцах нашли человеческие останки в сгоревшем автомобиле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Машина загорелась на Октябрьском проспекте.
"После ликвидации пожара в машине обнаружили тело человека", – рассказали правоохранители.
В настоящее время выясняются причины пожара и личность погибшего.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве исчезнувшей в 2013 году девочки, останки которой, по предварительным данным, нашли в Нижегородской области.
По информации следователей, ребенок пропал в июне 2013 года. После этого было заведено дело об убийстве, также проводились экспертизы и следственные действия, однако девочку не нашли.