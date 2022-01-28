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57 минут назад

В Калининграде задержали четверых участников драки со стрельбой

В Калининграде полицейские задержали четверых участников драки со стрельбой, которая произошла накануне ночью. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 28 января, сообщили в МВД Калининградской области.

В Калининграде задержали четверых участников драки со стрельбой
Фото:  Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, полицейские уже установили личности всех участников происшествия. Четверых мужчин от 27 до 31 года задержали по адресам проживания, у некоторых изъяли оружие. Еще двое участников объявлены в розыск. Ранее они были судимы по тяжким статьям УК РФ.

В отношении всех участников потасовки возбуждены уголовное дела по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия», максимальный срок лишения свободы по такой статье — семь лет. Сейчас задержанные в изоляторе.

Ранее сообщалось, что в Калининграде дорожный конфликт на улице 9 Апреля закончился стрельбой. Инцидент произошел в ночь на 27 января в центре города: водители и пассажиры двух автомобилей поссорились, после чего один из них открыл стрельбу из травматического пистолета.

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