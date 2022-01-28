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15 минут назад

Россияне подорвались на снаряде времен ВОВ

Снаряд времен войны сдетонировал в городе Реж, под Екатеринбургом. В результате взрыва один человек погиб, еще 6 пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.

Россияне подорвались на снаряде времен ВОВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил собеседник агентства, снаряд был обнаружен в ходе ремонтных работ. Пострадавших уже доставили в медучреждения.

По уточненным данным, специалисты успели вывезти снаряд на предприятие по утилизации. Однако там он сдетонировал сразу после выгрузки из спецавтомобиля.

"Все пострадавшие - сотрудники завода", - уточнил источник.

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