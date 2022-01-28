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18 минут назад

Появилось видео с места обнаружения пропавшего мальчика под Тверью

Пропавший в городе Торопец Тверской области мальчик был найден в канализационном люке. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Тверской области, опубликовавшее видео с места обнаружения ребенка.

Мальчика доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

О пропаже ребенка стало известно накануне. 27 января он вышел из продуктового магазина и отправился в неизвестном направлении. К поискам исчезнувшего мальчика приступили правоохранители и МЧС.

«28 января слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, ребенок найден живым, он находился в канализационном люке. В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства его безвестного отсутствия. Ребенка осматривают медицинские работники в больнице», – указано в сообщении Следкома.

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