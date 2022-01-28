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54 минуты назад

В Москве мужчина случайно сорвался из окна после ссоры с девушкой

На востоке Москвы 32-летний мужчина случайно сорвался из окна после ссоры с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Москве мужчина сорвался из окна после ссоры с девушкой
Фото: UnsplashUnsplash

По данным источника, инцидент произошел на Первомайской улице. Молодой человек разлил сок и отказался за собой убирать. На этой почве у пары начался скандал. Девушка потребовала от своего партнера протереть пол, но, получив отказ, заперла мужчину в квартире.

Тогда затворник решил обмотаться проводами от удлинителей и попытался слезть с четвертого этажа жилого дома, однако сорвался вниз. В больнице молодому человеку диагностировали перелом костей. Его сожительницу проверяют правоохранительные органы.

Ранее несколько человек в Москве упали с большой высоты и выжили благодаря сугробам.

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