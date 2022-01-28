Найдено тело утонувшей в крещенской проруби женщины

Найдено тело женщины, которая утонула в крещенской проруби в Ленинградской области. Как сообщает Telegram-канал «112», погибшую искали почти 10 дней.

В поисках были задействованы водолазы и подводные дроны. Отмечается, что скорость течения в реке Оредеж достигает 3 метров в секунду.

Напомним, что 41-летняя женщина прыгнула в необорудованную прорубь на глазах своих детей и мужа 19 января. Ее тут же подхватило течение и унесло под лед. Происшествие попало на видео одного из свидетелей трагедии.

Ранее маленький сын российского миллиардера утонул, провалившись под лед на Неве. Восьмилетние братья-близнецы гуляли с 25-летней тетей по берегу реки в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе. Один из мальчиков в какой-то момент провалился под лёд.

Женщина обернулась на шум, но уже не увидела племянника. Побежала поближе посмотреть и тоже провалилась в воду, но удержалась за трос и смогла выбраться.