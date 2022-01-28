В Уфе за ребенком погналась стая бездомных собак. Об инциденте сообщает издание «Известия», опубликовавшее видео в своем официальном Telegram-канале.
Мальчика от агрессивных животных отбили рабочие, заметившие как те преследуют школьника. На опубликованных кадрах видно, что мужчина с лопатой в руках разгоняет псов, и они тут же убегают прочь.
Ранее в Магадане был введен режим ЧС из-за бездомных собак. Как заявил мэр города Юрий Гришан, нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность.