В Уфе за ребенком погналась стая бездомных собак. Об инциденте сообщает издание «Известия» , опубликовавшее видео в своем официальном Telegram-канале .

Мальчика от агрессивных животных отбили рабочие, заметившие как те преследуют школьника. На опубликованных кадрах видно, что мужчина с лопатой в руках разгоняет псов, и они тут же убегают прочь.