В российском городе пятерых детей госпитализировали с отравлением

В Ингушетии госпитализировали пятерых детей от 3 до 10 лет. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Инцидент произошел в городе Назрань. Четверо братьев и сестер спали на первом этаже частного дома. С ними также находился двоюродный брат. Спустившиеся вниз родители обнаружили, что детям стало плохо.

На данный момент один мальчик в реанимации, остальные находятся в терапевтическом отделении. Пострадавших детей обследуют медики.