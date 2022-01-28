Двух полицейских в Подмосковье задержали за сбыт наркотиков

Оперативники управления собственной безопасности подмосковного главка МВД задержали двух полицейских за причастность к сбыту наркотиков, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова .

«Оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате комплекса мероприятий задержаны двое сотрудников тылового подразделения УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Предварительно установлена их причастность к сбыту наркотических средств», - сообщила Петрова.

На данный момент оба задержанных полицейских уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством.