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47 минут назад

Двух полицейских в Подмосковье задержали за сбыт наркотиков

Оперативники управления собственной безопасности подмосковного главка МВД задержали двух полицейских за причастность к сбыту наркотиков, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Двух полицейских в Подмосковье задержали за сбыт наркотиков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате комплекса мероприятий задержаны двое сотрудников тылового подразделения УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Предварительно установлена их причастность к сбыту наркотических средств», - сообщила Петрова.

На данный момент оба задержанных полицейских уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством.

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