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40 минут назад

Бойцы СОБРа избили омоновца за нападение на пожилую москвичку

В Москве омоновец напал на пожилую женщину, после чего был избит внуком пенсионерки и его сослуживцами из специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Baza.

Бойцы СОБРа избили омоновца за нападение на москвичку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что хулиган пнул старушку после того, как та сделала ему замечание из-за выкинутого мимо бака мусора. Оказалось, что родственник пострадавшей раньше служил в специальном отряде и решил поднять старые связи, чтобы наказать обидевшего его бабушку злоумышленника.

Мужчины нашли хулигана и заставили его извиниться перед пенсионеркой. Далее разъяснительная беседа с омоновцем прошла в несколько ином формате — на кулаках.

Ранее популярного тревел-блогера Паулу Петрас избили до сотрясения мозга в центре Москвы.

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