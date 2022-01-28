Бойцы СОБРа избили омоновца за нападение на москвичку

В Москве омоновец напал на пожилую женщину, после чего был избит внуком пенсионерки и его сослуживцами из специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известно, что хулиган пнул старушку после того, как та сделала ему замечание из-за выкинутого мимо бака мусора. Оказалось, что родственник пострадавшей раньше служил в специальном отряде и решил поднять старые связи, чтобы наказать обидевшего его бабушку злоумышленника.

Мужчины нашли хулигана и заставили его извиниться перед пенсионеркой. Далее разъяснительная беседа с омоновцем прошла в несколько ином формате — на кулаках.

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