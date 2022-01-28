Иностранного гражданина расстреляли в Москве

43-летнего гражданина Белоруссии расстреляли в общежитии на севере Москвы. По данным РЕН ТВ, нападение произошло в ночь на пятницу, 28 января.

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По предварительной информации, у раненого произошел конфликт с неизвестным мужчиной, после чего тот открыл стрельбу. Далее злоумышленник скрылся с места преступления.

Пострадавшего удалось вовремя госпитализировать с огнестрельными ранениями живота и шеи. Известно, что во время потасовки мужчина был пьян. На данный момент он отказывается отвечать на вопросы правоохранителей, заявляя, что «это его дело». Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее, в декабре прошлого года, в московском торговом центре «Принц Плаза» на Профсоюзной улице трое неизвестных расстреляли мужчину.