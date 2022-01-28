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1 час назад

Гражданина Белоруссии расстреляли в московском общежитии

43-летнего гражданина Белоруссии расстреляли в общежитии на севере Москвы. По данным РЕН ТВ, нападение произошло в ночь на пятницу, 28 января.

Иностранного гражданина расстреляли в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, у раненого произошел конфликт с неизвестным мужчиной, после чего тот открыл стрельбу. Далее злоумышленник скрылся с места преступления.

Пострадавшего удалось вовремя госпитализировать с огнестрельными ранениями живота и шеи. Известно, что во время потасовки мужчина был пьян. На данный момент он отказывается отвечать на вопросы правоохранителей, заявляя, что «это его дело». Полиция начала проверку по факту случившегося.

Трое неизвестных избили мужчину в Москве

Ранее, в декабре прошлого года, в московском торговом центре «Принц Плаза» на Профсоюзной улице трое неизвестных расстреляли мужчину.

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