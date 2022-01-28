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1 час назад

Ребенок сгорел в запертой квартире в Южноуральске

В Южноуральске сгорела квартира вместе с маленьким мальчиком. Как сообщает газета «Известия», после пожара мать, которая дважды привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей, обвинила в произошедшем спасателей.

Ребенок сгорел в запертой квартире в Южноуральске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пожар произошел днем 27 января. Во время инцидента из многоквартирного дома смогли эвакуироваться все жильцы, кроме ребенка. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, ребенок был заперт в квартире один.

Мать утверждает, что пыталась его спасти, однако внутри было слишком много дыма. Она до последнего говорила с сыном, находясь на улице, но ничем не смогла ему помочь.

После пожара женщина обвинила сотрудников МЧС, которые «слишком долго разворачивались». Также она заявила, что ранее просила социальные службы сделать ей проводку, которая у нее «сверкала», однако ремонт провели «лишь в зале».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На саму мать дважды составляли протоколы за неисполнение родительских обязанностей. В прошлом году этого же ребенка нашли спящим на улице в обнимку с игрушкой. Тогда мать объяснила, что она отправила его вместе с его сестрой к бабушке, но они не дошли до нее.

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