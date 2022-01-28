Ребенок сгорел в запертой квартире в Южноуральске

В Южноуральске сгорела квартира вместе с маленьким мальчиком. Как сообщает газета «Известия», после пожара мать, которая дважды привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей, обвинила в произошедшем спасателей.

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Пожар произошел днем 27 января. Во время инцидента из многоквартирного дома смогли эвакуироваться все жильцы, кроме ребенка. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, ребенок был заперт в квартире один.

Мать утверждает, что пыталась его спасти, однако внутри было слишком много дыма. Она до последнего говорила с сыном, находясь на улице, но ничем не смогла ему помочь.

После пожара женщина обвинила сотрудников МЧС, которые «слишком долго разворачивались». Также она заявила, что ранее просила социальные службы сделать ей проводку, которая у нее «сверкала», однако ремонт провели «лишь в зале».