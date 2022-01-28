В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
1 час назад

В Москве избили мужчину и похитили его Cadillac

Трое неизвестных избили мужчину на западе Москвы, после чего похитили его автомобиль Cadillac Escalade. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Трое неизвестных избили мужчину в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на улице Пивченкова, 1к3. Прибывшие на место полицейские установили, что в первом подъезде дома по указанному адресу трое неизвестных избили 40-летнего мужчину, открыто похитив у него наушники, электронную сигарету, ключи от его автомобиля Cadillac Escalade, на котором они после и скрылись.

В московском ТЦ произошла массовая драка мигрантов

Материальный ущерб составил около 950 тыс. рублей. Мужчина обратился в больницу, где у него диагностировали множественные ушибы и гематомы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

«В 21:30 мск на Сколковском шоссе сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители