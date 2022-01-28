Трое неизвестных избили мужчину в Москве

Трое неизвестных избили мужчину на западе Москвы, после чего похитили его автомобиль Cadillac Escalade. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

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Инцидент произошел на улице Пивченкова, 1к3. Прибывшие на место полицейские установили, что в первом подъезде дома по указанному адресу трое неизвестных избили 40-летнего мужчину, открыто похитив у него наушники, электронную сигарету, ключи от его автомобиля Cadillac Escalade, на котором они после и скрылись.

Материальный ущерб составил около 950 тыс. рублей. Мужчина обратился в больницу, где у него диагностировали множественные ушибы и гематомы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

«В 21:30 мск на Сколковском шоссе сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль», — сообщили в полиции.