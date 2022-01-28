В Петербурге начались задержания после гибели пациентов

Правоохранителями задержан главный врач петербургского Городского консультативно-диагностического центра №1, в котором после обследования желудка 3 пациента скончались и еще 3 оказались в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источников, после прохождения обследования желудка в этом государственном медицинском центре трое пациентов погибли, еще трое попали в реанимацию; врачи выявили отравление у них барием. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В то же время Росздравнадзор организовал проверку, временно остановив использование препарата, который применялся при обследовании.