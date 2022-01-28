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1 час назад

Главврач медцентра задержан после массовой гибели пациентов в Петербурге

Правоохранителями задержан главный врач петербургского Городского консультативно-диагностического центра №1, в котором после обследования желудка 3 пациента скончались и еще 3 оказались в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Петербурге начались задержания после гибели пациентов
Фото: ТАССТАСС

"Задержан главный врач ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1" в рамках расследования дела", - заявил собеседник агентства.

По информации источников, после прохождения обследования желудка в этом государственном медицинском центре трое пациентов погибли, еще трое попали в реанимацию; врачи выявили отравление у них барием. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В то же время Росздравнадзор организовал проверку, временно остановив использование препарата, который применялся при обследовании.

Появились подробности гибели пациентов в Петербурге

Напомним, барий - это контрастное вещество, которое используется при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

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