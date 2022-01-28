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9 минут назад

Опубликовано видео с места схода лавины в Северной Осетии

На Транскавказскую магистраль в Северной Осетии сошла лавина. Движение транспорта между североосетинской таможней и Рокским тоннелем приостановлено. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее видео с места природного ЧП в своем официальном Telegram-канале.

Ранее Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания сообщило об угрозе схода лавин.

«В связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а так же в соответствии с рекомендацией филиала противолавинной службы СОВЧ СКВС, запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 08 часов 00 минут 28 января 2022 года до особого распоряжения», – указано в сообщении ведомства.

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