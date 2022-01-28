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33 минуты назад

В Канске продавец отбилась от грабителя пакетами. Видео

Продавец отбилась от грабителя пакетами. Инцидент произошел в городе Канске. Соответствующее видео публикует телеканал «360» со ссылкой на информационный портал «МВД Медиа».

Грабитель явился в одну из торговых точек города, вооруженный дверной ручкой. Однако реализовать свой план у него не вышло. Мужчине дала отпор сотрудница магазина, которая смогла отбиться от него при помощи стопки пакетов. В итоге злоумышленнику пришлось ретироваться, так и не получив добычу.

Ранее сообщалось, что неудавшийся угон автомобиля закончился пожаром в Находке.

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