Грабитель явился в одну из торговых точек города, вооруженный дверной ручкой. Однако реализовать свой план у него не вышло. Мужчине дала отпор сотрудница магазина, которая смогла отбиться от него при помощи стопки пакетов. В итоге злоумышленнику пришлось ретироваться, так и не получив добычу.