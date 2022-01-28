Продавец отбилась от грабителя пакетами. Инцидент произошел в городе Канске. Соответствующее видео публикует телеканал «360» со ссылкой на информационный портал «МВД Медиа».
Грабитель явился в одну из торговых точек города, вооруженный дверной ручкой. Однако реализовать свой план у него не вышло. Мужчине дала отпор сотрудница магазина, которая смогла отбиться от него при помощи стопки пакетов. В итоге злоумышленнику пришлось ретироваться, так и не получив добычу.
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