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19 минут назад

ВТБ: зафиксирован всплеск фишинга с полным обнулением карты

В ВТБ рассказали о новой фишинговой схеме с полным обнулением счета карты, сообщает РБК.

Согласно данным компании, в январе был зафиксирован рост числа мошеннических сайтов с предложениями о покупке билетов на концерты.

Если жертва совершила покупку на одной из таких страниц, то с ее банковской карты многократно списывались деньги с интервалом в несколько секунд.

«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. руб. с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — объяснил представитель банка.

Сообщается, что мошенники рассылают фейковые объявления через соцсети, мессенджеры, почту и другие платформы. На самих сайтах клюнувшей жертве предлагается заполнить платежную форму, которая включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты.

В результате вместо покупки билетов на пользователя оформляется подписка на сайте с последующим списанием средств.

Раскрыты выдающие телефонных мошенников слова

Представители ВТБ рекомендуют гражданам пользоваться только официальными сайтами, а также проверять ссылку с помощью антивирусных программ. В случае, если покупка на мошенническом ресурсе уже была совершена, необходимо немедленно заблокировать карту.

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