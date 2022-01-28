В ВТБ рассказали о новой фишинговой схеме с полным обнулением счета карты, сообщает РБК.

Согласно данным компании, в январе был зафиксирован рост числа мошеннических сайтов с предложениями о покупке билетов на концерты.

Если жертва совершила покупку на одной из таких страниц, то с ее банковской карты многократно списывались деньги с интервалом в несколько секунд.

«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. руб. с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — объяснил представитель банка.

Сообщается, что мошенники рассылают фейковые объявления через соцсети, мессенджеры, почту и другие платформы. На самих сайтах клюнувшей жертве предлагается заполнить платежную форму, которая включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты.

В результате вместо покупки билетов на пользователя оформляется подписка на сайте с последующим списанием средств.

Представители ВТБ рекомендуют гражданам пользоваться только официальными сайтами, а также проверять ссылку с помощью антивирусных программ. В случае, если покупка на мошенническом ресурсе уже была совершена, необходимо немедленно заблокировать карту.