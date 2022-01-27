В Каире освободили задержанного за драку в «городе мусорщиков» россиянина

Задержанного в Каире после конфликта с местными жителями российского фотографа Арсения Котова освободили. Об этом сообщило посольство РФ в Египте в своем телеграм-канале.

Фото: @northern.friend @northern.friend

«Усилиями сотрудников посольства России в Египте удалось добиться освобождения из-под стражи нашего соотечественника Арсения Семеного (в социальных сетях - А. Котов), ранее задержанного египетскими правоохранительными органами... Россиянину вернули загранпаспорт и съемочное оборудование», - говорится в сообщении.

В настоящее время Котов находится в консульском отделе российского посольства в Каире и готовится сегодня ночью вылететь в Москву.

Полиция Египта задержала Арсения Котова после избиения местными жителями, когда он снимал район Каира Маншият Насер, известный как «город мусорщиков». В нем живут заббалины - люди, зарабатывающие на жизнь сбором и переработкой мусора. В полицию также попали напавшие на фотографа египтяне. В участке выяснилось, что первый нападавший решил, что Котов фотографировал его жену.