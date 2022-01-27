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22 минуты назад

Прокуратура раскрыла детали дела об избиении фигуриста Соловьева

Прокуратура утвердила обвинение в отношении двух мужчин по делу об избиении в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева, его направят в суд. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура раскрыла детали дела об избиении фигуриста Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что напавших на фигуриста обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

«Прокурором отказано в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. В ближайшее время его направят в Тверской районный суд Москвы. Обвиняемые содержатся под стражей», — говорится в сообщении.

В прокуратуре также раскрыли детали инцидента. По данным ведомства, 18-летние обвиняемые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, избили Соловьева 21 декабря в Весковском переулке. Они умышленно, «из хулиганских убеждений», нанесли фигуристу множественные удары по телу и голове.

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