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47 минут назад

В Минске задержали россиянку

В четверг, 27 января, в Минске была задержана россиянка по обвинению в протестах. Об этом сообщает белорусский незарегистрированный правозащитный центр «Весна» в своем Telegram-канале.

В Минске задержали россиянку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным правозащитников, задержанной является Вера Цвикевич, имевшая вид на жительство в Белоруссии. По предварительным данным, ее обвиняют по уголовной статье об организации, подготовке и участии в действиях, нарушающих общественный порядок.

Также правозащитники обратили внимание на то, что в 2020 году Цвикевич была на первой полосе белорусской «Комсомольской правды».

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