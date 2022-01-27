В Минске задержали россиянку

В четверг, 27 января, в Минске была задержана россиянка по обвинению в протестах. Об этом сообщает белорусский незарегистрированный правозащитный центр «Весна» в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным правозащитников, задержанной является Вера Цвикевич, имевшая вид на жительство в Белоруссии. По предварительным данным, ее обвиняют по уголовной статье об организации, подготовке и участии в действиях, нарушающих общественный порядок.