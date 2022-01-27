Пациентка скоропостижно скончалась в частной московской клинике

В Москве от анафилактического шока умерла пациентка частного медицинского центра, передает РИА «Новости».

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Погибшая 1984 года рождения лечилась в клинике на Люсиновской улице от бесплодия.

По факту гибели женщины полиция начала проверку. В медицинском центре прошли обыски, следователи изъяли документы.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, в случае, если врачи нарушили какую-либо норму оказания медицинских услуг, им может грозить уголовная ответственность.

Анафилактический шок - моментальная аллергическая реакция, которая возникает при повторном контакте с аллергеном. В 10-20% случаев состояния анафилактического шока заканчиваются летальным исходом.