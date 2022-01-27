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1 час назад

Пациентка скоропостижно скончалась в частной московской клинике

В Москве от анафилактического шока умерла пациентка частного медицинского центра, передает РИА «Новости».

Пациентка скоропостижно скончалась в частной московской клинике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Погибшая 1984 года рождения лечилась в клинике на Люсиновской улице от бесплодия.

По факту гибели женщины полиция начала проверку. В медицинском центре прошли обыски, следователи изъяли документы.

В Москве во время пластики умерла еще одна пациентка

По словам источника агентства в правоохранительных органах, в случае, если врачи нарушили какую-либо норму оказания медицинских услуг, им может грозить уголовная ответственность.

Анафилактический шок - моментальная аллергическая реакция, которая возникает при повторном контакте с аллергеном. В 10-20% случаев состояния анафилактического шока заканчиваются летальным исходом.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер во время приема в частной стоматологической клинике. Уточнялось, что у ребенка остановилось сердце во время наркоза. Его пытались реанимировать в течение 40 минут, однако прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть.

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