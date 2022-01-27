В раздевалках московского фитнес-клуба нашли скрытые видеокамеры

В администрации клуба ей сообщили, что «камеры в женской раздевалке были установлены в связи с неоднократными жалобами посетительниц на пропажу материальных ценностей и отсутствия видеофиксации в зоне кабинок с вещами». После жалобы в полицию камеры из раздевалок убрали.