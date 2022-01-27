В раздевалках московского фитнес-клуба нашли скрытые видеокамеры

В раздевалках московского фитнес-клуба обнаружили скрытые видеокамеры, замаскированные под освежители воздуха.
Как сообщает телеграм-канал «Московские новости», скрытые камеры нашли в фитнес-клубе La Collina на улице Крылатские холмы.
После сообщений посетителей в клуб пришли полицейские и изъяли устройства.
В 2019 году клиентка фитнес-клуба в Новосибирске нашла в женской раздевалке видеокамеры, писал Znak.com.
В администрации клуба ей сообщили, что «камеры в женской раздевалке были установлены в связи с неоднократными жалобами посетительниц на пропажу материальных ценностей и отсутствия видеофиксации в зоне кабинок с вещами». После жалобы в полицию камеры из раздевалок убрали.