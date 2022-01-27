Раскрыты подробности допроса матери пропавшей девочки

В Сети появились выдержки допросов жителей Новгородской области, из дома которых пропала полуторагодовалая девочка. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сначала они придерживались одной версии, а теперь начали обвинять друг друга: мать заявляет, что малышку убил ее сожитель, а мужчина — что девочку задушила женщина.

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В своих показаниях 22-летний Спартак Бушуев рассказал, что около 20:00-21:00 он был в бане с Кристиной Богдановой. Он поддал пару и женщине стало жарко, а потому она пошла домой.

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«Кристины не было минут 20–30, я из бани не выходил. Когда Кристина вернулась, сказала, что пила чай. Стала стирать. Сильно нервничала. Я спросил, что произошло. Она ответила, что задушила ребенка и спрятала труп», — сказал он.

Спартак, по его словам, начал узнавать, куда Кристина спрятала тело, на что она заявила, что не помнит. Когда они вернулись домой, дверь была заперта. Бушуев признался, что ранее давал показания, что она была открыта, однако он врал, чтобы ввести следствие в заблуждение. Позже Богданова начала просить сожителя помочь ей скрыть правду.

«Богданова постоянно оставляла детей, чтобы уйти из дома, гулять, употреблять спиртное. Дети оставались одни. Она сдала бы в приют Ангелину, но ее не взяли, так как ей не было еще трех лет», — заявил он.

В свою очередь, 34-летняя Богданова заявляет, что девочку убил Спартак. Сперва она его выгораживала, сомневаясь в этом, однако после начала настаивать на этой версии.

«Когда мы зашли в баню, Спартак стал бегать туда-сюда. Я наливала себе воды и из бани не выходила. Его не было около 30 минут. Что он делал, я не знаю», — сказала Кристина.

Она добавила, что мотивом для убийства девочки могло стать то, что Ангелина мешала им заниматься сексом.

«Ему нужно было по 2–3 раза. Ангелина всегда лежала с нами на диване. Это раздражало Спартака», — сказала она.

Напомним, что девочка исчезла в ночь на 25 января. У ее матери есть еще семь детей — их изъяли из семьи еще в декабре 2021 года. Тогда женщина оставила всех со старшим 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Девочку же забрать не смогли из-за малого возраста.

Позднее следователи обнаружили фрагменты костей, похожих на человеческие, в банной печи. Кроме того, сотрудников ведомства смутила и странная реакция матери на происходящее — женщина сильно нервничала, но не плакала.

Вместе с сожителем они путались в показаниях: сначала пара заявила, что мать оставила девочку дома, и пошла стирать в баню, тогда как ее возлюбленный в это время был в гостях. После же они заявили, что находились в бане вместе.