Находящийся в розыске блогер сделал заявление

Объявленный в федеральный розыск блогер Хизри Запиров заявил, что он не знал что его ищут и он в федеральном розыске. По его словам, повестка ему не приходила. Об этом стало известно в четверг, 27 января.

Фото: Femmy 91/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Femmy 91/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

По словам блогера, он узнал об этом из утренних новостей и очень удивился сообщениям о том, что он скрывается. Пару месяцев назад блогера, как он утверждает, допрашивали как свидетеля по одному делу. После этого с ним никто не выходил на связь и никаких повесток ему не присылали.

— Увидел в новостях, так же как и все. То есть пишут, что я где-то прячусь, что меня ищут. Я у себя дома, нигде не прячусь, я на связи, — заявил он.

Подробностей дела, по которому его допрашивали блогер не знает. Он предположил что это могут быть «какие-то давние соприкосновения» несколько лет назад. Его просили подтвердить, знаком ли он с людьми, которые подозревались в мошенничестве. Запиров подчеркнул, что допрашивали не одного его.

Блогер добавил, что на данный момент он уже связался со своим адвокатом. Он уверен, что ничего незаконного не совершал, только рекламировал букмекерские конторы, передает Telegram-канал SHOT.

27 января стало известно, что Запирова объявили в федеральный розыск. По предварительным данным, 26-летнего Запирова обвиняют в мошенничестве. Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы на исход спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

СПРАВКА «ВМ»