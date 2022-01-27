Мать исчезнувшей под Новгородом годовалой девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка. Она сообщила об этом в здании суда, отвечая на вопросы журналистов
«Мать исчезнувшей под Новгородом девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка», — передает Пятый канал со ссылкой на слова матери ребенка. 27 января мать пропавшей годовалой девочки и ее сожителя доставили в Старорусский районный суд. Сегодня ей будет избрана мера пресечения. Дело рассматривается в закрытом режиме.
О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По версии следствия, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане.
Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.