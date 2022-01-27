«Мать исчезнувшей под Новгородом девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка», — передает Пятый канал со ссылкой на слова матери ребенка. 27 января мать пропавшей годовалой девочки и ее сожителя доставили в Старорусский районный суд. Сегодня ей будет избрана мера пресечения. Дело рассматривается в закрытом режиме.