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1 час назад

Мать пропавшей под Новгородом девочки: до ребенка домогался отчим

Мать исчезнувшей под Новгородом годовалой девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка. Она сообщила об этом в здании суда, отвечая на вопросы журналистов

«Мать исчезнувшей под Новгородом девочки призналась, что ее сожитель домогался до ребенка», — передает Пятый канал со ссылкой на слова матери ребенка. 27 января мать пропавшей годовалой девочки и ее сожителя доставили в Старорусский районный суд. Сегодня ей будет избрана мера пресечения. Дело рассматривается в закрытом режиме.

О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По версии следствия, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане.

СК сделал заявление по костям из дома пропавшей девочки

Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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