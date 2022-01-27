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32 минуты назад

Украинский солдат назвал мотив расстрела сослуживцев

Стал известен мотив действий Артемия Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Украинский солдат назвал мотив расстрела сослуживцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным народного депутата Юлии Яцик, Рябчук на днях сообщил командирам об избиении сослуживцами другого солдата. После чего те его за это затравили.

Командование никаких мер по факту ситуации не принимало. В результате Рябчук решил разобраться с обидчиками по-своему.

Он не испытывает раскаяния и считает, что поступил правильно.

Напомним, трагедия произошла 27 января в 03:40 по местному времени на территории машиностроительного завода «Южмаш». 20-летний рядовой забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где в этот момент находились 22 человека. Двум солдатам удалось выбежать на улицу и вызвать медиков, а после — полицейских.

«Военнослужащий НГУ, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии», — говорится в сообщении на официальном сайте Министерства внутренних дел страны.

Уточняется, что спустя несколько часов военнослужащего задержали. По информации Государственного бюро расследований Украины, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

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