Украинский солдат назвал мотив расстрела сослуживцев

Стал известен мотив действий Артемия Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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По данным народного депутата Юлии Яцик, Рябчук на днях сообщил командирам об избиении сослуживцами другого солдата. После чего те его за это затравили.

Командование никаких мер по факту ситуации не принимало. В результате Рябчук решил разобраться с обидчиками по-своему.

Он не испытывает раскаяния и считает, что поступил правильно.

Напомним, трагедия произошла 27 января в 03:40 по местному времени на территории машиностроительного завода «Южмаш». 20-летний рядовой забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где в этот момент находились 22 человека. Двум солдатам удалось выбежать на улицу и вызвать медиков, а после — полицейских.

«Военнослужащий НГУ, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии», — говорится в сообщении на официальном сайте Министерства внутренних дел страны.