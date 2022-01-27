На границе с Белоруссией нашли тело польского солдата

На польской-белорусской границе в Подляшье было найдено тело польского военнослужащего, сообщает RMF24.

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По информации источника, 22-летнего военнослужащего 9-й танковой бригады нашли 26 января с огнестрельным ранением в голову в парке у учебного центра в Беловеже, где расквартированы солдаты. До этого мужчина не явился на инструктаж по месту несения службы.

По предварительным данным, военнослужащий погиб от выстрела из табельного оружия. Дело расследует военная полиция и прокуратура. Родным военнослужащего оказывается психологическая помощь.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на границе с Белоруссией погиб польский военный. По данным командования 17-й механизированной бригады Войска польского, в этом происшествии не были задействованы третьи лица.