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20 минут назад

СК сделал заявление по костям из дома пропавшей девочки

Следственный комитет сообщил, что кости, найденные в печи после исчезновения девочки в городе Холмы в Новгородской области, не принадлежат человеку. Как сообщает РИА Новости, поиски ребенка продолжаются, на месте работают криминалисты центрального аппарата СК России.

СК сделал заявление по костям из дома пропавшей девочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что полуторогодовалая девочка исчезла в ночь на 25 января. Ее мама уже попадала в поле зрения органов опеки, а кроме пропавшего ребенка у Богдановой есть еще семеро детей, которых изъяли еще в декабре 2021 года. Тогда она оставила всех со старшим 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Девочку же тогда забрать не смогли из-за малого возраста.

Позднее следователи обнаружили фрагменты костей, похожих на человеческие, в банной печи. Кроме того, сотрудников ведомства смутила и странная реакция матери на происходящее — женщина сильно нервничала, но не плакала. Вместе с сожителем они путались в показаниях. Сперва пара заявила, что мать оставила девочку дома и пошла стирать в баню, тогда как ее возлюбленный в это время был в гостях. После же они заявили, что находились в бане вместе.

Сейчас они задержаны.

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