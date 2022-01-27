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29 минут назад

Обыски в школе в Москве по делу экс-дипломата США показали на видео

В англо-американской школе в Москве прошли обыски в связи с уголовным делом бывшего дипломата Марка Фогеля. Бывший американский дипломатический работник, а также преподаватель англо-американской школы обвиняется в контрабанде и хранении наркотиков. Соответствующие кадры оперативных мероприятий публикует портал «МВД Медиа».

По прибытии в российскую столицу у Фогеля в багаже при прохождении таможенного контроля были обнаружены марихуана и гашишное масло. Американец был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас обвиняемый подозревается в том, что мог использовать дипломатический статус для организации канала поставки на территорию России наркотических средств с целью сбыта среди учеников учебного заведения.

Позже было установлено, что прибывшая вместе с Фогелем в Москву его супруга до прибытия следственно-оперативной группы к ним домой успела избавиться от находившихся в их жилище улик. Женщина выбросила в мусорный бак сверток, который позднее переложила в пакет и вынесла за пределы жилого комплекса.

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