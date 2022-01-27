Нападение на школу пресекли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде правоохранители предотвратили вооруженное нападение на школу, которое планировали совершить трое подростков, сообщает Telegram-канал 112.

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По информации источника, 17-летний и двое 16-летних подростков планировали совершить массовое убийство в одной из школ города. Мотивом будущего преступления стала ненависть к людям. В сообщениях, которыми они обменивались в закрытом Telegram-канале, несовершеннолетние писали, что придумали «черный список», куда внесли тех, кто им «не угодил».

В квартирах подозреваемых проведены обыски, оттуда были изъяты личные дневники с подробными планами нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения камер наблюдения в здании школы. В доме одного из фигурантов нашли также компоненты для сборки СВУ.

Выяснилось, что в закрытом чате публиковались призывы к совершению насилия в учебных заведениях и тактика действий при совершении массовых убийств. Администратор этого канала установлен, им был 16-летний гражданин Украины. В настоящее время школьников отправили на психиатрическое обследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что правоохранители предотвратили нападение на школу в Москве. Изначально своими планами юноша делился в социальных сетях, а затем подтвердил свои намерения в личной переписке с учениками школы.