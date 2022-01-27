Вдова рэпера Энди Картрайта призналась в тоске по убитому мужу

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которую обвиняют в его убийстве и расчленении, заявила, что скучает по супругу. Суд в Петербурге продлил ей домашний арест до 30 апреля, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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«Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Марине Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство» — Прим. ред.). <...> Срок меры — 30.04.2022», — сказано в сообщении пресс-службы.

При этом в ходе заседания адвокат Кохал Антон Кобит просил суд заменить домашний арест на запрет определенных действий. Свою позицию он объяснил тем, что расследование уже подошло к концу, а значит, его подзащитной уже можно разрешить работать, а также совершать прогулки и ходить в магазин.