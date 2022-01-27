«Подбегает мужик, начинает дико вопить». Российского блогера избили в Городе мусорщиков

Российский блогер и фотограф Арсений Котов рассказал, что его избили в Каире. Он гулял по кварталу, известному как Город мусорщиков. На Котова напали несколько человек, они пытались разбить его фотоаппарат. В итоге блогер попал в больницу, потом его задержала полиция. По словам пострадавшего, российское посольство все это время бездействовало и отказывалось помочь. Дипломаты опровергли это обвинение.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Изначально на Котова, гулявшего по городу Мусорщиков с фотоаппаратом, напал один мужчина. Об этом сообщил сам блогер в Instagram 27 января.

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"Иду я по горке, никого не трогаю, как ко мне подбегает мужик и хватает фотоаппарат, и начинает дико вопить на арабском, размахивая руками. Пытаюсь вырвать фотоаппарат, но он бьет меня по лицу, падаю на землю, он размахивается камерой, желая разбить, приходится принять бой на чужой земле", - описал россиянин.

Котов отметил, что пытался объяснить, что он турист из России, но египтянину было все равно. В итоге блогер повалил мужчину и взял его "на удушающий сверху", однако тут подбежали еще три человека. Они сбили россиянина на землю, начали закидывать его камнями, бить по лицу. В итоге турист смог спасти камеру и сбежать от местных, спрятавшись в уличном туалете. Фотограф сообщил, что получил рану на затылке, небольшую шишку на лбу, несколько царапин на руках.

"Череп цел, один глаз мутно видит", - резюмировал он.

После нападения Котов обратился в полицию. Туда же пришел и его обидчик. Как объяснил Котов, египтянин думал, что блогер снимает его жену. Из полиции россиянина отвезли в больницу. Там ему зафиксировали сотрясение мозга и сделали перевязку. После этого фотографа снова доставили в участок для выяснения обстоятельств.

Как сообщил россиянин, по инциденту прошел суд, против него не выдвинули обвинений. Однако из полиции его не отпустили, блогер провел там "бессонную ночь". По последней информации, он остается в участке, против него по-прежнему не выдвигают никаких обвинений.

Случаем заинтересовалась египетская служба безопасности. Но привлекла ее не драка, а то, что турист делал фотографии в Городе мусорщиков.

"Мной хочет заняться public security (возможно, имеется в виду агентство национальной безопасности Египта - "Газета.Ru") из-за фотографий гнилого района. Меня держат в полицейском участке в Каире", - заявил Котов 28 января.

При этом он раскритиковал действия российского посольства. Сначала, указал россиянин, он звонил туда из полиции после возвращения из больницы.

"В посольство звонил, обещают скорую вызвать, чтобы в изолятор не посадили", - писал Котов.

Позже блогер заявил, что "посольство после пяти звонков не оказало никакой помощи и никого не прислало".

"Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Если у вас есть возможность помочь мне не сгинуть в Каире, то помогите уж пожалуйста", - обратился к подписчикам блогер.

После этого обращения Котов отметил, что "МИД, кажется, уже в теме", и "наконец приехал консул".

Россиянин пожаловался, что его должны навестить египетские спецслужбы, однако они также не торопятся.

Посольство России в Египте 27 января сообщило, что задержанный россиянин получает всю необходимую консульскую помощь.

"По настоянию дипломатов был произведен врачебный осмотр, оказана медицинская помощь. Сотрудники консульского отдела посольства обеспечили россиянина лекарствами и едой. Ведется активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника", - пояснили дипломаты.

В посольстве добавили, что направили ноту в МИД Египта.

"Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с А.Котовым после того, как он сообщил о своем задержании", - указали дипломаты.

Как отметило посольство, Котов "осуществлял фото-, видеосъемку" в Городе мусорщиков.

"На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции", - сообщило посольство.

Город мусорщиков - это квартал на востоке Каира, в трех-четырех километров от центра города. В 1969 году администрация Каира выселила сюда всех городских мусорщиков, которые в Египте составляют особую касту заббалинов. Большая часть их исповедует христианство. Местные жители занимаются не только сбором, но и переработкой мусора, причем весьма эффективно. Несмотря на архаичные способы (мусор собирают и сортируют вручную), заббалины вывозят треть всех отходов, которые производит город, и перерабатывают около 80% собранного мусора. Мусор является основой для семейного бизнеса заббалинов, они работают, начиная с детского возраста. Улицы квартала выглядят специфично, поскольку перед сортировкой мусорщики свозят все набранное сюда, где хранят на первых этажах домов либо прямо под открытым небом.

В районе есть свой футбольный стадион, магазины, кафе, известный православный монастырь. Некоторые местные остаются здесь, потому что привыкли работать с мусором, а для другой работы им не хватает образования. Другим обособленность района позволяет исповедовать не мусульманскую веру.

"Миллионером не станешь, но и сыт будешь всегда — это постоянный доход. Куча ресторанов, магазинов, торговых центров закрылись при коронавирусе. Однако мусор люди выбрасывают всегда — значит, я смогу кормить свою семью каждый день", - поясняют жители.