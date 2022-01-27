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58 минут назад

Российского блогера-миллионника объявили в розыск

Блогера Хизри Запирова (Хиза), а также его PR-директора и подругу Лусик Карапетян объявили в федеральный розыск. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, их подозревают по статье о мошенничестве.

Российского блогера-миллионника объявили в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26-летний Хиза имеет почти 8 млн подписчиков в Instagram, он снимает вирусные ролики, пранки и езду на дорогих машинах. Одной из последних наиболее известных «шуток» блогера стал розыгрыш Мурада, который «кинул» таксиста и стал звездой соцсетей. Хиза подшутил над ним, подложив под диван подушку безопасности и подбросив Мурада в воздух.

Где сейчас находятся блогер и его PR-директор неизвестно. Его представители также не выходят на связь. Детали уголовного дела пока неизвестны, информация о нем уточняется.

Напомним, что в декабре 2021 года блогера из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева депортировали из России по решению Останкинского суда Москвы, который признал его виновным в нарушении миграционного законодательства.

Причиной для депортации стало его опасное поведение на дороге — мужчина нарушил правила дорожного движения, значительно превысив скорость во время движения по Лефортовскому тоннелю на автомобиле Toyota Camry. Кроме того, выяснилось, что у Чоршанбиева не было водительских прав, действительных на территории РФ.

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