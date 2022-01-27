Избитый в Египте россиянин рассказал об отказе в помощи от МИД

Популярный российский блогер и фотограф Арсений Котов, которого до полусмерти избили местные жители в Египте, рассказал, что его не выпускают из отделения полиции. Информацию об этом молодой человек опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: Арсений Котов Арсений Котов

Путешественник заявил, что по его делу прошел суд, и никаких обвинений не было выдвинуто. При этом его не отпускают из отделения полиции в Каире.

«Теперь, после бессонной ночи, с сотрясением мозга, мной хотят заняться сотрудники безопасности из-за фотографий гнилого района, пожалуйста, позвоните в МИД России и расскажите о ситуации», — написал он.

Кроме того, блогер отметил, что связывался с посольством России, однако ему отказали в помощи.

«Посольство после пяти звонков мне не оказало никакой помощи и никого не прислало. Меня держат в полицейском участке», — пожаловался молодой человек.