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31 минуту назад

Появилось видео расстрела солдатом-срочником сослуживцев в Днепре

В сети появилось видео расстрела военнослужащим национальной гвардии Украины солдатом-срочником сослуживцев в Днепре.

На кадрах показано, как нацгвардеец заходит в помещение, забирает автомат из шкафа и открывает стрельбу. Видно, как двое из его сослуживцев падают на землю, на полу появляются пятна крови. Потом солдат переходит в другую комнату и там стреляет в людей, после чего возвращается и забирает из шкафа патроны.

Ранее стало известно, что в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Устроившего расстрел сослуживцев солдата поймали в Днепре

После совершенного преступления военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия. В дальнейшем злоумышленника задержали.

По факту произошедшего Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство).

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