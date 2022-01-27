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5 минут назад

Участницу детского «Голоса» заподозрили в электронном терроризме

Сотрудники полиции ведут поиск неизвестного, который прислал на электронную почту Московского государственного университета культуры письмо с предупреждением о минировании корпуса вуза. Однако дополнительный интерес ситуация привлекает тем, что письмо было отправлено с адреса известной юной певицы, участницы шоу «Голос. Дети», пишет MK.RU.

Участницу детского «Голоса» заподозрили в "минировании"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, письмо на адрес университета поступило 26 января в 13.30. Сразу же была организована эвакуация студентов. Отправителем, судя по адресу электронной почты, оказалась студентка 1 курса факультета искусств сольного народного пения.

При этом 17-летняя девушка уже успела стать известной. Она принимала участие в телешоу «Голос. Дети», где прошла слепые прослушивания и стала воспитанницей певицы Пелагеи. Помимо этого, девушка была приглашена в Кремль для выступления на торжественном мероприятии – концерте для ветеранов 9 мая. Там она исполнила песню «Валенки», а также сфотографировалась с Владимиром Путиным и президентом Израиля Биньямином Нетаньяху.

Тем не менее пока нет никаких доказательств, что письмо отправила сама девочка. Возможно, речь идет об афере, которую провернули хакеры. Уточняется, что в настоящее время студентка находится на каникулах в Крыму.

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