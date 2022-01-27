На помощника Павла Грудинина подали в суд

На Дмитрия Мартышенко, активно занимающегося пиаром экс-руководителя ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, подали в суд, сообщает Лайф.
Он заявил, что у него пытаются забрать квартиру в поселке совхоза, при этом уверен, что владеет жильём на законных основаниях.
Издание уточняет, что Мартышенко — "голос" Павла Грудинина, автор YouTube-канала, на котором выходят ролики в поддержку коммуниста, именно там он рассказал о своей проблеме.
"Грудинину нужны были пиарщики. К нему бы никто из нормальных людей прийти не мог. Исключительно какие-то маргиналы вроде того же Мартышенко, который, видимо, не может найти себе нормальную работу. Его нормальный работодатель не берет. Вынужден идти к Грудинину, рискуя значительно", - говорил ранее в интервью РЕН-ТВ юрист и блогер Илья Ремесло.