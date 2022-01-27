На помощника Павла Грудинина подали в суд

"Грудинину нужны были пиарщики. К нему бы никто из нормальных людей прийти не мог. Исключительно какие-то маргиналы вроде того же Мартышенко, который, видимо, не может найти себе нормальную работу. Его нормальный работодатель не берет. Вынужден идти к Грудинину, рискуя значительно", - говорил ранее в интервью РЕН-ТВ юрист и блогер Илья Ремесло.