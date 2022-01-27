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28 минут назад

Троих мужчин осудят за попытку убийства сбежавшей из Турции россиянки

Троих мужчин в Красноярском крае осудят за попытку убийства россиянки, которая сбежала от супруга из Турции вместе с детьми, — уголовное дело уже утверждено прокуратурой и направлено в Железногорский городской суд. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 27 января, сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

Троих человек осудят за попытку убийства сбежавшей из Турции россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в 2017 году россиянка покинула Турцию вместе с детьми — ранее она переехала туда и вышла замуж, завела двоих детей. Женщина остановилась в Железногорске.

Со временем супруг начал вынашивать план мести. Он предложил своему знакомому 30 тысяч долларов за убийство жены. Тот обдумал предложение и нашел двоих соучастников для расправы.

В начале 2021 года все трое прибыли в Красноярский край. В феврале того же года они напали на свою жертву прямо возле детского сада, когда женщина отвела туда детей, — один из мужчин ударил ее ножом в живот. Полагая, что этого достаточно, преступники скрылись, но женщина выжила.

Преступники срочно вылетели в Москву, после чего планировали попасть в Турцию, но полиция задержала их в аэропорту. Задержанными оказались двое 30-летних граждан Казахстана и 40-летний россиянин.

Уголовное дело в отношении супруга пострадавшей выделено в отдельное производство, мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.

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