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19 минут назад

Мужчина обматерил работницу СДЭК в Подмосковье: видео

В Сергиевом Посаде мужчина, похожий на священнослужителя, устроил скандал в отделении СДЭК. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.

На записи слышно, как посетитель службы доставки приходит в ярость, услышав, что его товар отправлен на возврат.

«Что ты мне говоришь-то, тварь?! Я общался с твоим начальником, и мне сказали, что они будут лежать. Быстро звони!» – накричал на девушку мужчина.

По данным источника, позже он явился в отделение СДЭК, чтобы уточнить, намерена ли сотрудница писать на него заявления. Поначалу девушка хотела заявить, но впоследствии передумала.

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