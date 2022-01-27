В Сергиевом Посаде мужчина, похожий на священнослужителя, устроил скандал в отделении СДЭК. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.
На записи слышно, как посетитель службы доставки приходит в ярость, услышав, что его товар отправлен на возврат.
«Что ты мне говоришь-то, тварь?! Я общался с твоим начальником, и мне сказали, что они будут лежать. Быстро звони!» – накричал на девушку мужчина.
По данным источника, позже он явился в отделение СДЭК, чтобы уточнить, намерена ли сотрудница писать на него заявления. Поначалу девушка хотела заявить, но впоследствии передумала.