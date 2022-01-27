Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что правоохранительные органы задержали бойца Национальной гвардии страны, который убил пять человек в городе Днепр. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.
"Только что Артемий Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно проделал свою работу", - сообщил он.
Ранее о задержании написал депутат Верховной рады, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.