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26 минут назад

Депутат Рады сообщил о задержании устроившего стрельбу в Днепре нацгвардейца

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что правоохранительные органы задержали бойца Национальной гвардии страны, который убил пять человек в городе Днепр. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

"Только что Артемий Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно проделал свою работу", - сообщил он.

Появились подробности о погибших в результате стрельбы в Днепре

Ранее о задержании написал депутат Верховной рады, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

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